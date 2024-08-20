Опоздания на работу из-за плохой погоды предлагают легитимизировать

Госдума подготовила проект поправок в Трудовой кодекс. Одно из предложений – категорический запрет на наказания работников, опоздавших из-за плохой погоды. Об этом пишет «Российская газета».

С инициативой выступила группа депутатов Госдумы. По их словам, сейчас уже сложилась практика наказания граждан, которым погода помешала прийти на службу вовремя.

«Тяжелые погодные условия по моральному определению являются уважительной причиной, однако это не закреплено законодательно и вызывает споры вплоть до судебных разбирательств», – подчеркивают авторы проекта. Чтобы споров больше не возникало, предлагается закрепить в Трудовом кодексе специальную норму.

Поправки запрещают накладывать дисциплинарные взыскания на работников за опоздание из-за тяжелых погодных условий.

Ранее стало известно, что с проявлениями абьюза со стороны начальства лично сталкивались 39% иркутян. Причем чаще всего на неподобающее поведение руководства жалуются респонденты до 34 лет (40%). Злоупотреблениями властью на работе иркутяне считают различные нарушения трудового законодательства, самодурство, оскорбления, унижения и повышенный тон в общении с подчиненными.