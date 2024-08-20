152,2 тыс. автокредитов выдано в июле 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в июле 2024 года составило 152,2 тыс. ед., немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем – на 0,9% (в июне 2024 года – 150,7 тыс. ед.).
Немного выросли в июле 2024 года и показатели объемов выданных автокредитов, которые составили 224,7 млрд руб. За месяц они увеличились на 1,6% (в июне 2024 года – 221,3 млрд руб.). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в июле 2024 года выросло на 44,1% (в июле 2023 года – 105,6 тыс. ед.).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июле 2024 года было выдано в:
- Москве (8,45 тыс. ед.),
- Московской (8,10 тыс. ед.),
- Ростовской обл. (7,19 тыс. ед.),
- Республике Татарстан (6,59 тыс. ед.),
- Краснодарском крае (6,22 тыс. ед.).
При этом наиболее серьезная динамика увеличения выдачи автокредитов в регионах РФ в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в:
- Республике Крым (+8,7%),
- Нижегородской обл. (+7,0%),
- Белгородской обл. (+6,6%),
- Свердловской обл. (+6,5%),
- Ростовской обл. (+6,3%).
В то же время в ряде регионов из топ-30 выдача автокредитов за месяц, напротив, сократилась, в том числе в:
- Самарской обл. (-4,6%),
- Республике Башкортостан (-3,9%),
- Оренбургской обл. (-3,1%),
- Кемеровской обл. (-3,1%),
- Республике Татарстан (-2,6%).
В Москве число выданных автокредитов выросло на 2,1%, а в Санкт-Петербурге, напротив, сократилось на 0,3%.
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«В целом, достаточно высокие темпы выдачи автокредитов сохраняются, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Начиная с марта 2024 года число выданных автокредитов находится на уровне 140-160 тыс. единиц в месяц. Многочисленные акции и скидки от дистрибьюторов, субсидированные ставки от автопроизводителей, а также общая потребительская активность граждан продолжают поддерживать спрос на автокредиты на высоком уровне. При этом высокие ставки сдерживают рост в автокредитовании лишь в небольшой степени. В свою очередь после введения с 1 июля 2024 года макропруденциальных ограничений, предназначенных для «охлаждения» рынка, можно ожидать, что автокредитование постепенно начнут покидать наиболее закредитованные заемщики. В этой связи можно ожидать постепенного и умеренного снижения темпов роста данного сегмента розничного кредитования».