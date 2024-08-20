Новости

152,2 тыс. автокредитов выдано в июле 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в июле 2024 года составило 152,2 тыс. ед., немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем – на 0,9% (в июне 2024 года – 150,7 тыс. ед.).

Немного выросли в июле 2024 года и показатели объемов выданных автокредитов, которые составили 224,7 млрд руб. За месяц они увеличились на 1,6% (в июне 2024 года – 221,3 млрд руб.). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в июле 2024 года выросло на 44,1% (в июле 2023 года – 105,6 тыс. ед.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июле 2024 года было выдано в:

  • Москве (8,45 тыс. ед.),
  • Московской (8,10 тыс. ед.),
  • Ростовской обл. (7,19 тыс. ед.),
  • Республике Татарстан (6,59 тыс. ед.),
  • Краснодарском крае (6,22 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика увеличения выдачи автокредитов в регионах РФ в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в:

  • Республике Крым (+8,7%),
  • Нижегородской обл. (+7,0%),
  • Белгородской обл. (+6,6%),
  • Свердловской обл. (+6,5%),
  • Ростовской обл. (+6,3%).

В то же время в ряде регионов из топ-30 выдача автокредитов за месяц, напротив, сократилась, в том числе в:

  • Самарской обл. (-4,6%),
  • Республике Башкортостан (-3,9%),
  • Оренбургской обл. (-3,1%),
  • Кемеровской обл. (-3,1%),
  • Республике Татарстан (-2,6%).

В Москве число выданных автокредитов выросло на 2,1%, а в Санкт-Петербурге, напротив, сократилось на 0,3%.

Читайте также:

Названы регионы-лидеры по числу электрокаров
20 августа 2024
Иркутская область заняла 61 место в России по числу ДТП
19 августа 2024

«В целом, достаточно высокие темпы выдачи автокредитов сохраняются, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Начиная с марта 2024 года число выданных автокредитов находится на уровне 140-160 тыс. единиц в месяц. Многочисленные акции и скидки от дистрибьюторов, субсидированные ставки от автопроизводителей, а также общая потребительская активность граждан продолжают поддерживать спрос на автокредиты на высоком уровне. При этом высокие ставки сдерживают рост в автокредитовании лишь в небольшой степени. В свою очередь после введения с 1 июля 2024 года макропруденциальных ограничений, предназначенных для «охлаждения» рынка, можно ожидать, что автокредитование постепенно начнут покидать наиболее закредитованные заемщики. В этой связи можно ожидать постепенного и умеренного снижения темпов роста данного сегмента розничного кредитования».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (678)


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Уникально. Экстремально. Стратегически важно. 7 флагманских проектов компании «СтройПроектСервис»
«Наша ценность – это наши сотрудники» – Сергей Меркурьев, «СтройПроектСервис»
«Мы построили современное производство и собрали уникальный коллектив», – Евгений Столяр, «СтройПроектСервис», об индустриальном парке «Жилкино»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес