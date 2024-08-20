152,2 тыс. автокредитов выдано в июле 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в июле 2024 года составило 152,2 тыс. ед., немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем – на 0,9% (в июне 2024 года – 150,7 тыс. ед.).

Немного выросли в июле 2024 года и показатели объемов выданных автокредитов, которые составили 224,7 млрд руб. За месяц они увеличились на 1,6% (в июне 2024 года – 221,3 млрд руб.). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в июле 2024 года выросло на 44,1% (в июле 2023 года – 105,6 тыс. ед.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июле 2024 года было выдано в:

Москве (8,45 тыс. ед.),

Московской (8,10 тыс. ед.),

Ростовской обл. (7,19 тыс. ед.),

Республике Татарстан (6,59 тыс. ед.),

Краснодарском крае (6,22 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика увеличения выдачи автокредитов в регионах РФ в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в:

Республике Крым (+8,7%),

Нижегородской обл. (+7,0%),

Белгородской обл. (+6,6%),

Свердловской обл. (+6,5%),

Ростовской обл. (+6,3%).

В то же время в ряде регионов из топ-30 выдача автокредитов за месяц, напротив, сократилась, в том числе в:

Самарской обл. (-4,6%),

Республике Башкортостан (-3,9%),

Оренбургской обл. (-3,1%),

Кемеровской обл. (-3,1%),

Республике Татарстан (-2,6%).

В Москве число выданных автокредитов выросло на 2,1%, а в Санкт-Петербурге, напротив, сократилось на 0,3%.

«В целом, достаточно высокие темпы выдачи автокредитов сохраняются, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Начиная с марта 2024 года число выданных автокредитов находится на уровне 140-160 тыс. единиц в месяц. Многочисленные акции и скидки от дистрибьюторов, субсидированные ставки от автопроизводителей, а также общая потребительская активность граждан продолжают поддерживать спрос на автокредиты на высоком уровне. При этом высокие ставки сдерживают рост в автокредитовании лишь в небольшой степени. В свою очередь после введения с 1 июля 2024 года макропруденциальных ограничений, предназначенных для «охлаждения» рынка, можно ожидать, что автокредитование постепенно начнут покидать наиболее закредитованные заемщики. В этой связи можно ожидать постепенного и умеренного снижения темпов роста данного сегмента розничного кредитования».