Юные спортсмены Монголии посетили Центр спортивных единоборств в Шелехове

Делегация из Центральной спортивной школы города Улан-Батора высоко оценила новый спортивный объект.

Фото предоставлено пресс-службой ЦСЕ

11 ребят и три преподавателя монгольской делегации посмотрели спортивные залы, современное оборудование, вспомогательные помещения. Здание площадью 1500 квадратных метров построили в рекордно короткие сроки с учетом мнения профессиональных спортсменов и тренеров. В центре есть все необходимое для занятий дзюдо, карате, вольной, греко-римской борьбой и боксом.

Юные монгольские спортсмены, среди которых многие ребята занимаются дзюдо, рассказали, что уже планируют приехать в новый центр «Сокол» на соревнования.

Центр «Сокол» в Шелехове 10 августа открыл промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска. Главной целью создания центра спортивных единоборств стало развитие у ребят не только физических навыков, но и воспитание дисциплины и уважения к сопернику.

Напомним, первый центр спортивных единоборств «Сокол» открылся в 2021 году в Усть-Лабинске Краснодарского края. Ещё три центра построили в 2023 году в Братске, Тайшете и Саяногорске. В августе 2024 года – в Шелехове и Ачинске. Таким образом, подобные спортивные центры уже открыли в шести городах России. До 2025 года комплексы «Сокол» также заработают в Дивногорске, Волгограде, Краснотурьинске, Нижнем Новгороде и Североуральске. Всего планируют запустить более 30 объектов по всей стране.