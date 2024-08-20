Иркутяне в 19 раз чаще стали покупать смартфоны на 512 Гб

В продажах смартфонов наметился тренд на переход к большему объёму памяти. Интерес к гаджетам на 256 Гб и 512 Гб вырос в январе-июле текущего года в 2,4 и 6,9 раза соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными смартфонами на 128 Гб стали Realme, а на 256 Гб – Tecno, свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

В Приангарье пользователи также стали чаще присматриваться к смартфонам с большим объемом встроенной памяти. В январе-июле 2024 года устройства на 256 Гб показали прирост продаж в регионе более, чем в два раза в сравнении с таким же периодом прошлого года. Однако настоящий взрыв интереса в Иркутской области наблюдается к моделям с памятью на 512 Гб — их покупают в 19 раз чаще. При этом гаджеты на 128 Гб в этом году показали прирост в 25%. Хотя именно этот объем памяти для жителей региона является самым ходовым.

В целом смартфоны с накопителем на 128 Гб занимают наибольшую долю в продажах – их выбирает каждый второй житель нашей страны. Почти треть владельцев смартфонов (27%) уже перешла на 256 Гб, а третье место пока сохраняется за 64 Гб: такого объёма памяти достаточно 22% покупателей. Годом ранее топ-3 выглядел иначе: накопитель на 128 Гб также был лидером, а вот второе и третье места были за 64 Гб и 32 Гб соответственно.

Самым популярным брендом среди смартфонов с небольшим объёмом памяти 32 Гб стал Xiaomi – на него приходится 88% всех смартфонов с аналогичным размером накопителя, проданных в январе-июле 2024 года. 46% всех смартфонов на 64 Гб пришлось на Realme, он же лидирует в объёме памяти на 128 Гб, занимая здесь 21%. А вот среди накопителей на 256 Гб лидерами стали Tecno: на них пришлось 22% всех смартфонов с таким объёмом памяти.

Тренд на увеличение объёма накопителя в смартфоне будет нарастать. При этом объёмы памяти в размере 128 Гб и ниже продолжают занимать существенную долю в продажах, имея своего потребителя. Такие смартфоны приобретают в качестве второго устройства, а также для детей и пожилых родственников.

«Рост популярности большого объёма памяти в смартфонах – интересное и в то же время закономерное явление. У нас с каждым годом становится всё больше приложений для работы и досуга, улучшается качество фотографий и видео, которые мы снимаем на телефон и можем хранить в большом количестве – соответственно, увеличивается и вес каждого файла. Пользователи привыкают к всё большему объёму накопителя, мы видим это по динамике продаж смартфонов на 256 и 512 Гб. В ближайшие годы с ростом предложения на рынке можно будет ожидать и повышения интереса к телефонам с памятью в 1 терабайт», – заявил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.