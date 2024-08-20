Региональный совет прошел в Братске

В заседании приняли участие представители правительства региона, мэры 38 муниципальных образований, зампредседателя областного парламента Наталья Дикусарова, депутат Госдумы Александр Якубовский, сенатор РФ Андрей Чернышев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

— Мы сегодня обсудили четыре важных вопроса. Заседание прошло правильно, у всех была возможность высказать свое мнение, подискутировать. Это еще раз доказывает, что Региональный совет позволяет нам выработать единые решения, которые будут работать на благо всей нашей области. Так и сегодняшние решения уже взяты в работу, — отметил Игорь Кобзев.

— Уже несколько лет, с тех пор как мы возродили Региональный совет, эти заседания носят абсолютно содержательный характер. На советах мы рассматриваем проблемные вопросы, касающиеся всей Иркутской области. Активно участвуют все мэры муниципальных образований второго уровня, выходят с инициативами. Отмечу, что доброй традицией стало проведение регсовета в разных муниципалитетах, — сказал председатель правительства региона Константин Зайцев.

Так, на регсовете обсуждалось обращение с животными без владельцев, установление единой учетной нормы площади жилья в регионе, предоставление субсидий из областного бюджета на софинансирование покупки спортивно-технологического оборудования для модульных спортивных сооружений. А также обсудили реализацию льготными категориями граждан права на получение мер поддержки в части приобретения твердого топлива в муниципалитетах, где отсутствуют производители и поставщики такого топлива.

— Площадка в очередной раз доказала свою эффективность. Был рассмотрен острый вопрос, связанный с обращением с безнадзорными животными. Также предметно обсуждалась тема соблюдения прав льготных категорий граждан на получение мер поддержки для приобретения твердого топлива. По всем этим вопросам у нас с Правительством региона налажено тесное взаимодействие в рамках законодательной работы. Вместе мы продолжаем совершенствовать региональное законодательство, — рассказала Наталья Дикусарова.

Мэр Братска Сергей Серебренников отметил, что чувствует поддержку, оказываемую городу со стороны губернатора, правительства и депутатов.

— Проведение регсовета на территориях — это всегда ответственно и статусно, Братск принимает второй раз Региональный совет. Этот формат выработан давно, он позволяет муниципалам проговорить и проработать множество актуальных вопросов, требующих совместного решения, — подчеркнул Сергей Серебренников.

Мэр Черемхово и председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадим Семенов рассказал, что вопросы, которые были вынесены сегодня на заседание совета, очень важны.

— Тема безнадзорных животных волнует сегодня не только глав, но и практически каждого жителя наших муниципальных образований. Это сложная тема, но обсуждать и искать пути решения нужно. То, что сегодня двинулись немного вперед, это очень хорошо. Ну и остальные вопросы немаловажны. В первую очередь, поддержка членов семей участников СВО — это тема сегодня самая-самая важная. Прошло конструктивно, очень доволен, — сказал Вадим Семенов.

Губернатор Игорь Кобзев поблагодарил мэров муниципальных образований за плодотворную работу, за поддержку своих бойцов в зоне СВО. А также объявил, что следующий Региональный совет пройдет в декабре в городе Иркутске, где будут подведены итоги работы за 2024 год.