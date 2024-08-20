Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам и накопительным счетам в юанях

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам вида «Доход» в китайских юанях на большинстве сроков размещения, а также по накопительным счетам в китайских юанях с начислением процентов на минимальный остаток.

Теперь ставки по вкладам вида «Доход» в юанях, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада составляют 5,70 – 6,50% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов. Вклады вида «Доход» можно открыть в онлайн-банке Уралсиб Онлайн или в отделении Банка Уралсиб. Минимальная сумма для открытия вклада – 50 000 CNY. Пополнение и продление, а также расходные операции по вкладу – не предусмотрены.

Процентные ставки по накопительным счетам в юанях, в зависимости от суммы минимального остатка на счете и пакета услуг, составляют 0,01 – 3,50% годовых. Накопительный счет также можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн. Минимальная сумма ежемесячного минимального остатка денежных средств на счете для получения повышенной ставки (3,0 – 3,5% годовых в зависимости от пакета услуг) – 10 000 CNY.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».