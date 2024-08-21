Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 августа: 7 273,8301 руб/1 г золота и 84,0700/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 7 273,8301 руб.
- 1 грамм серебра - 84,0700 руб.
- 1 грамм платины - 2 764,2600 руб.
- 1 грамм палладия - 2 708,8601 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 117,5502 р. (1,64%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,0700 р. (3,79%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,8201 р. (0,65%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,9100 р. (0,22%).