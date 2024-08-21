Объем предложения арендных квартир в столичном регионе за год снизился на треть

Выбор на рынке аренды в анализируемых локациях сейчас на 10% ниже, чем год назад. Снижение началось в июле и к настоящему времени усилилось. В прошлом году выбор начал сокращаться уже в марте, правда, до этого было активное восстановление объемов. Данные приводит Циан.Аналитика.

В столичном регионе сейчас относительно небольшое число доступных вариантов (в Москве на 32% меньше лотов, чем в прошлом году, в Московской области – на 38%), что дополнительно способствует росту ставок несмотря на высокую базу. Особенность последнего года на рынке аренды - в “межсезонье” не было глубокого снижения активности, а значит и объем предложения не смог восстановиться до уровня лета 2023 г.

Похожая ситуация в Омске, Тольятти, Иркутске, Ярославле, Севастополе и еще нескольких городах. В большинстве же локаций количество квартир, доступных для съема, сопоставимо с прошлогодним или даже больше, чем год назад.

«Мы ожидаем сохранение активности арендаторов на высоком уровне на протяжении ~1,5 месяцев (как в прошлом году) и увеличение ставок на ~5-10% от текущих уровней. Сокращение выбора продолжится как из-за начала нового учебного года и делового сезона, так и из-за недоступности квартир на рынке купли-продажи», – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики.