Средняя зарплата учителя в Иркутской области – 39 600 рублей

Эксперты hh.ru выяснили, в каких регионах Сибирского ФО учителям и педагогам предлагают наиболее высокие зарплаты.

В сфере науки и образования в Иркутской области потребность в кадрах снизилась в этом году на -3% (январь – июль 2024 к январю-июлю 2023), и эта динамика значительно отстает от среднероссийских значений (+19%).

Активность соискателей осталась практически на том уровне, что и год назад +1% (в целом по РФ +5%).

При этом если сравнивать, где в Сибирском ФО педагогам готовы платить наиболее высокие зарплаты, то лидером по этому параметру стала Новосибирская область: здесь работодатели предлагают им, в среднем, 41 тыс. рублей. На втором месте – Кемеровская область (40 тыс. рублей), на третьем – Красноярский край и Иркутская область (по 39,6 тыс. рублей), а наиболее низкие зарплаты в Сибири в этом году предлагают учителям и преподавателям в Алтайском крае (30,3 тыс. рублей) и в Омской области (30 тыс. рублей).

На сегодняшний день наиболее высокие зарплатные предложения для педагогов в Иркутской области – это вакансии: