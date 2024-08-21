«Реальная инфляция» за 12 месяцев достигла 21,2% по данным Ромир

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, за 4,5 года наблюдений товары повседневного спроса (FMCG) подорожали на 227%.

Индекс Дефлятор FMCG фактически отражает динамику цен на товары повседневного спроса, входящих в среднестатистическую корзину российских потребителей, которая значительно шире базовой, на которую ориентируется Росстат.

По результатам июля индекс получил значение в 227,5%, прибавив за месяц 2,3%. Относительно июля прошлого года дефлятор вырос на 21,2%. Накопленная личная инфляция с начала года, согласно расчетам индекса, составляет 9,6%.

В основе расчетной методики лежат данные о реальных ценах и реальном потреблении россиян, полученные на основе Единой панели данных РОМИР. Индекс Дефлятора Ромир демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. Подсчеты проводят на основе реально совершенных покупок по реальным ценам. Показатель отражает изменения общего уровня цен на товары повседневного спроса (FMCG) за определенный период.