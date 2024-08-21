Продажи новостроек в Иркутской области упали в июле на 40%

Отмена льготной ипотеки сказалась на продажах квартир в новых ЖК. По данным Росреестра, в июле в регионе было зарегистрировано 355 договоров долевого участия. Это на 60% меньше, чем в июне (898 шт.), и на 37% меньше, чем в июле 2023-го (583 шт.).

После рекордного июня, когда покупатели активно приобретали жилье в новостройках, стремясь успеть до отмены льготной ипотеки, на рынок пришло ожидаемое охлаждение: в июле, по данным Росреестра, в Иркутской области было зарегистрировано 355 ДДУ – в два с лишним раза меньше, чем месяцем ранее.

Всего с начала года в регионе было зарегистрировано 3479 договоров долевого участия. Это на 30% меньше, чем за январь-июль 2023 года (4965 ДДУ).

Отмена льготной ипотеки отразилась на рынке новостроек по всей стране. Продажи квартир по ДДУ в России по данным «Дом.РФ», сократились в июле на 31% в годовом выражении, до 1,8 млн кв. м, и на 52% – по сравнению с июнем. Размещение денежных средств на вкладах с высокой доходностью вместо покупки собственного жилья, по мнению аналитиков «Дом.РФ», также сказалось на статистике по ДДУ.

Отрицательная динамика – это ожидаемая реакция рынка, считают федеральные эксперты, опрошенные газетой «Коммерсантъ». По их мнению, в дальнейшем рынок постепенно восстановится – частично за счет более сдержанных темпов роста цен на новое жилье. О том, как оценивают ситуацию на рынке новостроек региональные застройщики, портал SIA.RU расскажет в следующих публикациях.

Татьяна Варфоломеева.