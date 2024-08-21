«Слата» установила в Иркутске новый арт-объект из переработанного пластика

Сеть супермаркетов «Слата» и Благотворительный фонд «Подари планете жизнь» представили на иркутской набережной второй оконный наличник из вторичных материалов. В создании интерактивного арт-объекта использовали деревянную основу, а также крышечки, которые жители города оставляли в магазинах торговой сети по акции #МусоруКрышка.

Арт-объект – наличник «Символы Настоящего» установили на детской площадке Нижней Набережной около Глазковского моста в рамках проекта «Культурные коды Иркутска». Его главная цель — продвижение экологичного образа жизни и популяризация истории города. Ранее, благодаря инициативе фонда, в Иркутске появились фигурки белок из вторсырья, а также первый наличник на острове Юность.

— Идея создавать арт-объекты из крышечек возникла давно. Основной задачей было наполнить город различными инсталляциями, чтобы люди видели, что происходит с вторичным сырьем, которое они сдают в переработку. Совместно с торговой сетью «Слата» в прошлом году мы создали первый оконный наличник, который разместили на острове Юность и в течение года наблюдали в социальных сетях как часто с ним фотографируются. Сегодня мы открываем второй такой объект около Глазковского моста. И я очень надеюсь, что он вызовет не меньший интерес, — рассказала Наталья Еремеева, руководитель благотворительного фонда «Подари планете жизнь».

На создание нового окна ушло 13 килограммов крышечек, то есть около 5 тысяч штук. Их измельчили и расплавили, изготовив грани для кубиков, из которых и состоит арт-объект.

— Спасибо нашим покупателям, которые заботятся о природе и приносят вторсырье в магазины сети. В результате у нас получаются такие необычные инсталляции. Таким способом мы хотим донести как до взрослых, так и детей, что очень важно экологично подходить к своему образу жизни и его качеству, чтобы создавать красивые вещи даже из вторсырья, — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью торговой сети «Слата» Яна Абалымова.

Благодаря необычному арт-объекту люди не только видят, как мусор приобретает вторую жизнь, но и узнают различные исторические факты о городе. Для этого на наличник нанесли QR-код. Перейдя по ссылке, туристы могут прослушать пятиминутную экскурсию, узнать о набережной и значимых объектах, расположенных в центре Иркутска: Глазковском мосту, Свято-Троицкой церкви и доме архитектора Владимира Павлова.

Проект реализовали при поддержке АНО «Клуб молодых архитекторов», ассоциации «Байкал без пластика» и Департамента городской среды Администрации г. Иркутска.

На открытие наличника также анонсировали предстоящую выставку работ современного искусства «Байкальская эволюция: люди и смыслы». Открытие экспозиции запланировано на 31 августа. Более 20 арт-объектов из вторичных бытовых и производственных отходов создадут художники и мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Саратова, Южно-Сахалинска, Тюмени, Красноярска и Иркутска.