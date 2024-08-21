Более половины жителей Приангарья во время отпуска предпочитают смотреть кино

Цифровая экосистема МТС провела исследование, как иркутяне и жители других российских регионов проводят отпуск. По итогам опроса аналитики онлайн-кинотеатра KION и сервиса путешествий МТС Travel выяснили, что идеальный отпуск в представлении большинства жителей региона длится больше 14 дней, а 61% опрошенных признались, что просмотр фильмов - их любимый вид досуга во время отдыха.

23% опрошенных жителей Иркутска заявили, что до конца 2024 года планируют отправиться в отпуск. 9% признались, что не были в отпуске и не планируют его до конца года. Остальные опрошенные уже успели отдохнуть в этом году.

73% иркутян рассказали, что идеальная продолжительность отпуска для того, чтобы отдохнуть и восстановиться от работы, должна составлять более 14 дней. 14% назвали идеальной продолжительностью отдыха 7-14 дней, 7% – 3-7 дней, а 5% жителей региона хватит и коротких выходных продолжительностью до 3 дней.

Среди любимых занятий во время отпуска иркутяне назвали просмотр фильмов – этот вид досуга предпочитают 61% опрошенных. Во время отпуска респонденты чаще выбирают просмотр контента на мобильных устройствах, и смотрят комедии и мелодрамы.

По данным аналитиков KION, самыми популярными фильмами и сериалами на KION от МТС за первую половину лета стали российские картины:

Курортная комедия «Убойный отпуск» (18+) с Анной Михалковой, Александром Робаком и Любовью Аксеновой.

«Жизнь по вызову» (18+) — культовая драма с Павлом Прилучным.

Комедийная драма о родителях «Первый класс» (18+) с Аней Чиповской и Никитой Ефремовым.

«Обоюдное согласие» (18+) — новый сезон детективного сериала режиссера Валерии Гай Германики с Глафирой Тархановой, Дианой Арбениной и Иланой Дылдиной.

Скринлайф-триллер «Я иду играть» (18+) с Анной Потебней и Тимофеем Елецким.

Также жители Иркутска поделились своими планами на отпуск. 16% рассказали, что проведут его на пляже, у 37% отпуск будет познавательным, у 28% – дачным, у 6% – активным, 12% иркутян займутся здоровьем. Еще 1% жителей региона выбрали другой тип отдыха.