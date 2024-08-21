В фестивале профессий ИНК приняли участие более 1000 человек

В фестивале профессий Иркутской нефтяной компании (ИНК) приняли участие более 1000 человек.

Мероприятие состоялось на базе ИРНИТУ и стало заключительным этапом ежегодного корпоративного конкурса ИНК «Лучший по профессии». Партнерами фестиваля выступили министерство образования Иркутской области, региональное министерство труда и занятости, ИРНИТУ, ИрГУПС и Головной аттестационный центр Восточно-Сибирского региона.

Гости мероприятия могли принять участие в викторинах, мастер-классах, пообщаться с роботом Полимеркиным, воспользоваться VR-тренажерами. Также на фестивале работала зона карьерного консультирования и профориентации. HR-специалисты рассказали об актуальных вакансиях в ИНК, бонусах для сотрудников и программах для молодежи. Все желающие получили консультацию и заполнили резюме.

Конкурс «Лучший по профессии» проходит в ИНК с 2011 года и позволяет выявить сотрудников с высоким профессиональным и личным потенциалом. Участие в состязаниях принимают специалисты группы компаний ИНК.

Победители конкурса были объявлены по 49 номинациям. Призерами стали 199 человек. За первое место лучшие в своей профессии получили по 150 тысяч рублей, второе – по 100 тысяч, третье – по 70 тысяч. Кроме того, сотрудникам, показавшим высокие результаты, полагается специальная надбавка к зарплате в размере 30% от оклада на год.

– Конкурс помог показать специальности ИНК, рассказать, насколько они интересны и востребованы. В этом году впервые финал состязания состоялся в Иркутске в формате фестиваля профессий. На мероприятие мы пригласили и жителей региона. Они смогли узнать больше о рабочих специальностях, понаблюдать за работой лучших сотрудников компании и, возможно, принять решение стать частью нашей команды. Существует миф о том, что устроиться в ИНК невозможно. Поэтому главной целью было доказать, что компания открыта для всех желающих строить здесь карьеру, – отметил генеральный директор ИНК Яков Гинзбург.

– Для ИРНИТУ такие мероприятия – возможность показать вуз, продемонстрировать научные разработки, которые могут быть интересны компании. Некоторые инновационные проекты уже внедрены в работу ИНК. У нас много совместных проектов. Среди них программа «Вуз – завод» для студентов 3-4 курсов, которые на время учебы трудоустраиваются в компанию, выезжают на вахты. По итогам работы ИНК заключает с ними договоры на целевую подготовку. Кроме того, в вузе созданы корпоративные лаборатории, которые оснащены современным оборудованием, – подчеркнул ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.