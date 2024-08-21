Банки стали чаще отказывать закредитованным заемщикам

Речь идет о россиянах, которые тратят на обслуживание кредитов более 80%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанк.

Доля выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам за год снизилась более чем вдвое. Во II квартале 2024-го лишь 12% потребзаймов выдавалась тем, кто тратит более 80% дохода на погашение долгов. Хотя еще в прошлом году их было 26%.

Снизилась и доля ссуд, которые оформляли заемщики с показателем долговой нагрузки (ПДН) 50–80% – то есть отдающие более половины, но менее 80%, доходов на выплату кредитов. Во II квартале 2024-го банки предоставили таким клиентам только 21% ссуд, хотя годом ранее их было 35%.

В целом стандарты кредитования постепенно улучшаются, а, чтобы перераспределить выдачи в пользу менее рискованных заемщиков Банк России последовательно ужесточает свою политику, заявили в пресс-службе ЦБ.

С прошлого года регулятор начал вводить макропруденциальные лимиты – то есть прямые ограничения на оформление ссуд клиентам с высоким показателем долговой нагрузки. ЦБ ужесточал лимиты в 2023 и 2024 годах. Так, например, в III квартале 2024-го банки смогут выдавать не более 5% необеспеченных кредитов заемщикам, которые тратят более 80% доходов на погашение долгов. А также не более 20% таких ссуд клиентам с ПДН 50–80%.

«Жесткая денежно-кредитная политика регулятора постепенно «охлаждает» рынок необеспеченного кредитования, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – После пика в мае выдача потребительских кредитов снижается второй месяц подряд. Вместе с тем, возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне. В этой связи стоит отметить, что банки предоставляют потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых соответствует приемлемым значениям».