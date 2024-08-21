Монголия исключила «Силу Сибири-2» из планов развития до 2028 года

Страна не ожидает продвижения по проекту в ближайшие годы, пишет Газета.ru со ссылкой на зарубежное издание The South China Morning Post (SCMP).

Как передает SCMP слова М. Байарлхагва, страна фактически не ожидает продвижения по проекту «Силы Сибири-2» в ближайшие годы, поэтому он и не был включен в программные документы.

Главным камнем преткновения остается ценовой вопрос. По данным издания, Китай рассчитывает покупать газ из нового трубопровода по 60 долларов за тысячу кубометров – такова внутренняя цена на топливо в России. Однако «Газпром» отвергает подобные условия.

Напомним, что сделку по «Силе Сибири-2» эксперты называли драйвером возможного роста бумаг «Газпрома». Она бы серьезно улучшила экспортную стратегию компании, которая сильно пострадала за последние два года из-за потери 2/3 объемов экспорта в Европу.