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2,95 млн микрозаймов выдано в июле

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2024 года количество выданных микрозаймов составило 2,95 млн ед., немного увеличившись (на 1,0%) по сравнению с предыдущим месяцем (в июне 2024 года – 2,92 млн ед.).

При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июле 2024 года было выдано в:

  • Москве (167,2 тыс. ед.),
  • Московской обл. (141,1 тыс. ед.),
  • Краснодарском крае (113,5 тыс. ед.),
  • Свердловской обл. (99,6 тыс. ед.),
  • Республике Башкортостан (96,8 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное увеличение выдачи микрозаймов в июле 2024 года в регионах РФ зафиксировано в:

  • Челябинской обл. (+4,6%),
  • Новосибирской обл. (+2,4%),
  • Воронежской обл. (+2,3%),
  • Самарской обл. (+2,2%),
  • Оренбургской обл. (+2,0%).

В то же время в ряде регионов из топ-30 число выданных микрозаймов сократилось, в том числе в:

  • Республике Адыгея (-18,2%),
  • Республике Саха (Якутия) (-1,3%),
  • Пермском крае (-0,8%),
  • Санкт-Петербурге (-0,7%),
  • Иркутской обл. (-0,6%),
  • Московской обл. (-0,5%).

В Москве данный показатель в июле вырос на 1,2%.

«После падения в июне, в июле выдача микрозаймов стабилизировалась, вернувшись, по сути, к минимальным значениям второй половины прошлого года, - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время. Так, в прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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