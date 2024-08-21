Предприниматели могут оформить гарантии ВТБ на маркетплейсе YoFin

ВТБ запустил выдачу банковских гарантий для госзаказа и коммерческих договоров на финансовом маркетплейсе YoFin. Гарантию можно получить онлайн в день подачи заявки.
На платформе YoFin клиенты могут оформить гарантии ВТБ для участия в госзакупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП до 75 млн рублей и коммерческие гарантии до 30 млн рублей. Для этого нужен минимальный пакет документов, обеспечение и поручительство не требуются. Рассмотрение заявки занимает несколько минут, а получить гарантию можно в тот же день.
«Средний и малый бизнес активно наращивает участие в госзакупках. Мы предоставляем предпринимателям все необходимые для этого инструменты и совместно с партнерами расширяем доступность документарных продуктов ВТБ. В текущих условиях банковские гарантии ВТБ служат надежным и экономичным способом обеспечения контракта и позволяют клиентам не выводить свои средства из оборота, поэтому мы будем развивать наши сервисы с целью создания удобных механизмов взаимодействия для всех участников бизнес-процесса», – прокомментировал член правления ВТБ Руслан Еременко.
«Совместный продукт с ВТБ откроет дополнительные возможности как для участников рынка госзакупок, так и для заказчиков, заинтересованных в получении коммерческих банковских гарантий», – отметил Александр Че, руководитель финансового маркетплейса YoFin.
ВТБ предоставляет клиентам все виды банковских гарантий. Среди них тендерные, гарантии возврата аванса и исполнения обязательств по контракту в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, коммерческие, налоговые, таможенные, в пользу ФРП и другие.