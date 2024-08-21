Названа десятка лучших школ Иркутской области

Агентство RAEX опубликовало рейтинг школ 2024 года.

Список разделен на две группы: по конкурентоспособности и по масштабу. В первом случае школы ранжируются по доле выпускников, успешно поступающих в ведущие вузы России, во втором – по их количеству.

По конкурентоспособности выпускников:

Лицей ИГУ (Иркутск);

Школа №10 (Ангарск);

Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля (Ангарск);

Лицей №2 (Братск);

Лицей №2 (Иркутск);

Лицей №1 (Братск);

Гимназия №1 имени А.А. Иноземцева (Братск);

Школа с углубленным изучением английского языка № 27 (Ангарск);

РЖД лицей №12 (Тайшет);

Лицей № 3 (Иркутск).

По масштабу:

Лицей ИГУ (Иркутск);

Лицей №3 (Иркутск);

Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля (Ангарск);

Лицей №2 (Братск);

Лицей №2 (Иркутск);

Школа №10 (Ангарск);

Гимназия №25 г. Иркутска;

Гимназия №1 имени А.А. Иноземцева (Братск);

Центр образования №47 (Иркутск);

Гимназия №8 (Ангарск).

Лидером федерального рейтинга по количеству выпускников стал Лицей НИУ ВШЭ. На вторую строку с третьей поднялась Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, поменявшаяся местами с Бауманской инженерной школой №1580.

«Процент московских школ в рейтинге снижается, – комментирует руководитель направления рейтингов школ в RAEX Дмитрий Ходырев. – За пять лет доля столичных учреждений уменьшилась в полтора раза: с 45% в 2019 году до 29% в 2024-м. Тем не менее Москва остается безусловным лидером по представленности в рейтинге: 87 учебных заведений из 300 расположены в столице».