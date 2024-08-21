Названа десятка лучших школ Иркутской области

Агентство RAEX опубликовало рейтинг школ 2024 года.
Список разделен на две группы: по конкурентоспособности и по масштабу. В первом случае школы ранжируются по доле выпускников, успешно поступающих в ведущие вузы России, во втором – по их количеству.
По конкурентоспособности выпускников:
- Лицей ИГУ (Иркутск);
- Школа №10 (Ангарск);
- Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля (Ангарск);
- Лицей №2 (Братск);
- Лицей №2 (Иркутск);
- Лицей №1 (Братск);
- Гимназия №1 имени А.А. Иноземцева (Братск);
- Школа с углубленным изучением английского языка № 27 (Ангарск);
- РЖД лицей №12 (Тайшет);
- Лицей № 3 (Иркутск).
По масштабу:
- Лицей ИГУ (Иркутск);
- Лицей №3 (Иркутск);
- Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля (Ангарск);
- Лицей №2 (Братск);
- Лицей №2 (Иркутск);
- Школа №10 (Ангарск);
- Гимназия №25 г. Иркутска;
- Гимназия №1 имени А.А. Иноземцева (Братск);
- Центр образования №47 (Иркутск);
- Гимназия №8 (Ангарск).
Лидером федерального рейтинга по количеству выпускников стал Лицей НИУ ВШЭ. На вторую строку с третьей поднялась Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, поменявшаяся местами с Бауманской инженерной школой №1580.
«Процент московских школ в рейтинге снижается, – комментирует руководитель направления рейтингов школ в RAEX Дмитрий Ходырев. – За пять лет доля столичных учреждений уменьшилась в полтора раза: с 45% в 2019 году до 29% в 2024-м. Тем не менее Москва остается безусловным лидером по представленности в рейтинге: 87 учебных заведений из 300 расположены в столице».