Лучшим педагогам дополнительного образования Иркутской области вручили денежные премии

Премии губернатора «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей» вручили учителям в 2024 году. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Претендовать на получение премии могли педагоги, реализующие программы дополнительного образования детей, при наличии среднего профессионального или высшего образования и не менее трехлетнего стажа по основному месту работы», – говорится в сообщении.

По результатам экспертизы конкурсных материалов, в которых содержались сведения о подтверждении высоких достижений учеников по направлению, в котором трудится педагог, был составлен рейтинг. Набравшие наибольшее количество баллов 40 работников признаны победителями отбора. Им присуждена премия в размере 25 тысяч рублей.

В числе получателей премии педагоги дополнительного образования, обучающие детей по программам разных направленностей из 17 муниципалитетов: Братска, Иркутска, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска, Черемхово, Братского, Заларинского, Иркутского, Казачинско-Ленского, Тайшетского, Усольского, Усть-Кутского, Черемховского, Чунского, Шелеховского, Нукутского и Эхирит-Булагатского районов.

Напомним, в настоящее время в Приангарье действует более 260 организации дополнительного образования, в которых занимаются свыше 200 тысяч детей.