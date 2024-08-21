Интерактивная экспозиция с голограммами за 15 млн рублей появилась на ледоколе «Ангара» в Иркутске

На «Ангаре» в Иркутске завершается создание современной экспозиции «Век «Ангары»: История старейшего ледокола». Она состоит из девяти инсталляций, для которых приобретено более 80 единиц мультимедийного оборудования, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

«Это панели с жидкокристаллическими экранами, программно-аппаратные комплексы для голограмм, интерактивные столы, проекторы, акустические системы. Сейчас проводится пуско-наладочные работы и настройка оборудования. Обновленное выставочное пространство создано благодаря реализации национального проекта "Культура". На техническое переоснащение ледокола было направлено 15 млн рублей из федерального и областного бюджетов», – говорится в сообщении.

Теперь посетители в увлекательной форме смогут узнать об устройстве и эксплуатации легендарного судна, назначении помещений и механизмов, судовых приборов, судьбах капитанов и членов экипажа. Новая экспозиция – это завершающий этап капитального ремонта ледокола, который проходил поэтапно на палубе и в каютах в течение двух лет.

Новая выставка заняла прогулочную и среднюю палубы ледокола. По содержанию она разделена на два основных блока. Первый под названием «Байкальские первопроходцы. Устройство и путь ледоколов» посвящен кораблестроению. Посетители смогут здесь познакомиться с историей возникновения на Байкале паромной переправы, начале работы ледоколов «Байкал» и «Ангара», их техническими характеристиками и объемом работ, которые они выполняли.

В этой части располагаются интерактивные объекты для детей: конструктор «Собери ледокол», «Измерительные приборы», «Устройство барометра», радиотелефонная станция, штурвал капитана и другие.

Второй блок выставки «Через лед и войны» посвящен судьбам людей, связанных с ледоколом «Ангара». Посетители узнают об участии судна в Русско-Японской, Гражданской и Великой Отечественной войнах; о времени, когда он находился в полузатопленном, бесхозном состоянии, а также о восстановлении ледокола. Эту часть выставки сопровождает документальный аудиоспектакль, озвученный профессиональными актерами. В его основу легли письменные свидетельства очевидцев событий. Посетители ознакомятся с информацией через мононаушники.

Современная экспозиция начнет работу 7 сентября в рамках проведения Дней русской духовности и культуры «Сияние России».