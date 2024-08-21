Медицинским работникам в Иркутской области не выплатили свыше 100 тысяч рублей

В Заларинской районной больнице 16 работникам не выплатили более 100 тыс. рублей. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Допускались факты нарушения сроков выплаты отпускных; начисления людям, работающим по совместительству, заработной платы ниже МРОТ, без учета надбавок, премий и других выплат компенсационного и стимулирующего характера; превышения нормы количества сверхурочных часов, установленной законом.

После прокурорского вмешательства нарушения были устранены. Кроме того, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, три – к административной.