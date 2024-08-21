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Фасады многоквартирных домов в Усолье-Сибирском украсят муралами

Муралы на фасадах домов создадут в Усолье-Сибирском к 355-му юбилею города. В настоящее время работы по созданию рисунков уже начались, рассказал мэр Максим Торопкин.

«Идею в жизнь воплощают участники фестиваля уличного искусства «Голос улиц». Тремя мурами будет украшен Комсомольский проспект и еще два появятся на улице Интернациональной», – отметил глава города.

Также к празднику художники украсят трансформаторные подстанции в разных уголках населенного пункта. Рисунки будут связаны с историей города и людьми, которые здесь живут. Работы завершатся к празднованию Дня города – к 31 августа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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