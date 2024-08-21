Мошенники в Приангарье заставили опытного психолога взять кредит и перевести им деньги

В Иркутской области мошенники похитили у 61-летнего педагога-психолога свыше миллиона рублей, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Инцидент произошел с жительницей поселка Лесогорск Чунского района. Находясь на курорте, она подыскивала в Интернете недвижимость для покупки. Вернувшись из отпуска домой, в мессенджере ей поступил звонок от незнакомца. Собеседник предложил несколько вариантов по «выгодным ценам» в ее поселке. Стоимость одной несуществующей жилплощади составляла свыше 1,1 млн рублей.

Доверившись собеседнику, психолог оформила в трех банках кредиты, затем сняла со вклада накопления и перевела 1 миллион 140 тысяч рублей по указанным реквизитам. Позже выяснилось – на связи были мошенники.

Установлено, что несколькими годами ранее телефонные мошенники уже похищали у заявительницы 1,5 млн рублей.

По факту случившегося ведется расследование.