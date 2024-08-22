Названа тридцатка самых высокооплачиваемых профессий Иркутской области

Специалистам каких профессий работодатели предлагают наиболее высокие зарплаты в Иркутской области по результатам семи месяцев 2024 года: это выяснили эксперты hh.ru.

Средняя предлагаемая зарплата по итогам июля составила в Иркутской области 69 418 рублей. Но есть специалисты, которым работодатели готовы платить значительно больше. Пьедестал почета в топе тридцать специалистов «на вес золота» разделили профессии из трех направлений: квалифицированные рабочие (43% профессий в этом рейтинге относятся к ним), сфера высшего и среднего менеджмента (33%), и ИТ-специальности (13%).

Именно отдельные позиции топ-менеджеров и квалифицированных рабочих сейчас можно считать самыми высокооплачиваемыми в регионе. Так, медиана предлагаемой зарплаты для генеральных и исполнительных директоров в 2024 году составила в Приангарье 200 000 рублей. На втором месте – геодезисты, им готовы платить 179 500 рублей, в среднем. На третьем месте – руководители группы разработки (175 000 руб.).

Самые «дорогие профессии» среди квалифицированных рабочих на данный момент (помимо геодезистов, которые попали в топ-3): машинисты (медиана предлагаемой зарплаты – 162 800 руб.), прорабы (153 900 руб.), геологи (150 500 руб.), водители (148 100 руб.), сварщики (137 500 руб.), механики (136 300 руб.), инженеры ПТО (130 200 руб.), начальники смены и мастера участка (130 100 руб.), инженеры ПНР (126 000 руб.), монтажники (121 500 руб.), инженеры проекта (120 000 руб.) и электромонтажники (110 200 руб.).

А наиболее высокооплачиваемые топ-менеджеры (помимо в гендиректоров) – это руководители строительного проекта (медиана предлагаемых зарплат составила 164 800 руб.), директора по персоналу, операционные директора (по 150 000 руб.), технические директора (140 000 руб.), финансовые директора (135 000 руб.), начальники производства (127 100 руб.), руководители проектов (120 000 руб.), руководители отдела логистики (115 000 руб.).

Среди ИТ-специалистов в числе самых дорогих оказались DevOps-инженеры (156 000 руб.), руководители отдела аналитики (150 000 руб.) и директора по информационным технологиям (130 000 руб.).