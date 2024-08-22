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ВТБ рассказал о спросе на кредиты и сбережения в Иркутской области

Кредитный портфель розничных клиентов ВТБ в Иркутской области по итогам первого полугодия увеличился на 3,6% и достиг 94,6 млрд рублей. Объем привлеченных средств населения на счетах в банке по итогам полугодия вырос на 14%, до 136 млрд рублей. Во  втором полугодии спрос на кредиты ждет «охлаждение», а объем сбережений продолжит расти, отмечают в банке.

В портфеле кредитов населению Иркутской области около 50% занимает ипотека. В ожидании завершения мер господдержки по итогам полугодия этот сегмент вырос на 2%, до 46,3 млрд рублей. Жители стремились реализовать потребности в новом жилье. Портфель кредитов наличными снизился на 4%, до 37,3 млрд рублей. В то же время портфель автокредитов удвоился и достиг 6,27 млрд рублей.

«Автокредитование – единственное направление, которое продолжает расти. Это связано с тем, что появилось много инструментов, которые позволяют реализовать отложенный спрос. Во втором полугодии наши эксперты прогнозируют снижение выдач ипотеки, мы наблюдаем, что это уже происходит вследствие действий регулятора», – прокомментировала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка.

Портфель привлеченных ресурсов клиентов розничного бизнеса ВТБ в Иркутской области по сравнению с началом года  вырос на 14%, до 136 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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