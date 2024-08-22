Задолженность российских работодателей за месяц выросла на 30,7%

Данные приводит Росстат.

На 1 августа 2024 года суммарная задолженность по заработной плате составила 427,4 млн рублей и по сравнению с 1 июля увеличилась на 100,5 млн рублей или +30,7%, с 1 августа 2023-го – снизилась на 16,8 млн рублей или (-3,8%).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа 2024 г. на долги, образовавшиеся в 2024 г., приходится 192,5 млн рублей (45,0%), в 2023 г. – 95,8 млн рублей (22,4%), в 2022 г. и ранее – 139,1 млн рублей (32,6%).

Доля задолженности по секторам экономики: