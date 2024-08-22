Новости

Задолженность российских работодателей за месяц выросла на 30,7%

Данные приводит Росстат.

На 1 августа 2024 года суммарная задолженность по заработной плате составила 427,4 млн рублей и по сравнению с 1 июля увеличилась на 100,5 млн рублей или +30,7%, с 1 августа 2023-го – снизилась на 16,8 млн рублей или (-3,8%).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа 2024 г. на долги, образовавшиеся в 2024 г., приходится 192,5 млн рублей (45,0%), в 2023 г. – 95,8 млн рублей (22,4%), в 2022 г. и ранее – 139,1 млн рублей (32,6%).

Доля задолженности по секторам экономики:

  • обрабатывающие производства – 42,1%;
  • водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 15,3%;
  • строительство – 14,0%;
  • сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки – 6,1%;
  • добыча полезных ископаемых – 6,0%;
  • транспорт – 5,0%;
  • научные исследования и разработки – 4,4%;
  • обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 3,4%;
  • управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе – 2,4%;
  • образование – 1,3%.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Уникально. Экстремально. Стратегически важно. 6 флагманских проектов компании «СтройПроектСервис»
«Наша ценность – это наши сотрудники» – Сергей Меркурьев, «СтройПроектСервис»
«Мы построили современное производство и собрали уникальный коллектив», – Евгений Столяр, «СтройПроектСервис», об индустриальном парке «Жилкино»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес