Задолженность российских работодателей за месяц выросла на 30,7%

Данные приводит Росстат.
На 1 августа 2024 года суммарная задолженность по заработной плате составила 427,4 млн рублей и по сравнению с 1 июля увеличилась на 100,5 млн рублей или +30,7%, с 1 августа 2023-го – снизилась на 16,8 млн рублей или (-3,8%).
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа 2024 г. на долги, образовавшиеся в 2024 г., приходится 192,5 млн рублей (45,0%), в 2023 г. – 95,8 млн рублей (22,4%), в 2022 г. и ранее – 139,1 млн рублей (32,6%).
Доля задолженности по секторам экономики:
- обрабатывающие производства – 42,1%;
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 15,3%;
- строительство – 14,0%;
- сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки – 6,1%;
- добыча полезных ископаемых – 6,0%;
- транспорт – 5,0%;
- научные исследования и разработки – 4,4%;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 3,4%;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе – 2,4%;
- образование – 1,3%.