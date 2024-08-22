Самолет «Байкал» подорожал в три раза

Минпромторг при заказе в 2019 году рассчитывал на цену не более 120 млн рублей, стоимость судна на 2023 год составила 455 млн. Об этом пишет РБК.

Стоимость самолета «Байкал» с поставкой в 2025 году составляет 455 млн руб. При заказе самолета в 2019 году Минпромторг указывал, что цена должна быть не выше 120 млн руб.

Исходя из письма, начиная с 2025 года стоимость самолета будет повышаться каждый год примерно на 4% и к 2032 году составит 587 млн руб. (финальная стоимость самолета уточняется по факту согласования его итоговой спецификации).

Государственная транспортная лизинговая компания предлагает эксплуатантам передавать самолеты в лизинг на десять лет, ставка лизинга для одного «Байкала» в 2025 году составит 5,4 млн руб. в месяц.

Лизингодатель попросил авиакомпании проинформировать, кто из них готов заказывать самолет с такими финансовыми параметрами, а также «в случае незаинтересованности в связи с высоким размером лизингового платежа» сообщить, какая ставка была бы для них экономически эффективной.

В «Байкале» будет девять мест, его скорость составит до 300 км/ч, максимальная дальность полета – 3 тыс. км. Планировалось, что «Аврора» может получить первые пять самолетов «Байкал» в 2025 году. ЛМС-901 «Байкал» заменит советский Ан-2, который используется в сельскохозяйственных, спортивных, транспортных, учебных и пассажирских целях. Многие судна советской модели эксплуатируются по 40 лет.