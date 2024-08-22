Самолет «Байкал» подорожал в три раза

Минпромторг при заказе в 2019 году рассчитывал на цену не более 120 млн рублей, стоимость судна на 2023 год составила 455 млн. Об этом пишет РБК.
Стоимость самолета «Байкал» с поставкой в 2025 году составляет 455 млн руб. При заказе самолета в 2019 году Минпромторг указывал, что цена должна быть не выше 120 млн руб.
Исходя из письма, начиная с 2025 года стоимость самолета будет повышаться каждый год примерно на 4% и к 2032 году составит 587 млн руб. (финальная стоимость самолета уточняется по факту согласования его итоговой спецификации).
Государственная транспортная лизинговая компания предлагает эксплуатантам передавать самолеты в лизинг на десять лет, ставка лизинга для одного «Байкала» в 2025 году составит 5,4 млн руб. в месяц.
Лизингодатель попросил авиакомпании проинформировать, кто из них готов заказывать самолет с такими финансовыми параметрами, а также «в случае незаинтересованности в связи с высоким размером лизингового платежа» сообщить, какая ставка была бы для них экономически эффективной.