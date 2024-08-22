Крупнейший сбой за последние два года произошел в работе рунета

Не работали как отечественные, так и зарубежные сервисы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) начиная с 14:00 21 августа. Представитель РКН указал, что сбой глобальный и касается не только Российской Федерации. Вскоре выяснилось, что проблемы в работе интернет-сервисов в России были связаны с DDoS-атакой на операторов связи, и она была отражена к 15:05 мск. Об этом также сообщили в Роскомнадзоре.

Проблемы затронули большое количество площадок: мессенджеры Telegram, Discord и WhatsApp, приложение IP-телефонии Skype, площадку цифровой дистрибуции игр Steam, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервис трансляций Twitch, магазин мобильных приложений App Store, магазин компьютерных игр Epic Games Store, и других. Сообщения о проблемах регулярно всплывали на сайтах Downdetector и Downradar, в то время как отечественный портал «Сбой.рф» перестал открываться и не выполнял функцию мониторинга сбоев в Сети.

Ранее стало известно, что Telegram стал самым востребованным онлайн-приложением у жителей Иркутска. В первом квартале 2024 года пользователи Yota чаще всего подключали безлимитный доступ к Telegram, хотя еще год назад мессенджер занимал лишь четвертую строчку рейтинга самых востребованных сервисов. Вторым по популярности оказался WhatsApp, который был лидером за аналогичный период 2023 года. Видеосервис YouTube по-прежнему занимает третью строчку, а замыкают топ-5 соцсеть VK и вновь набирающий популярность TikTok.