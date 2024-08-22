Митинг-концерт ко Дню Государственного флага прошел в Иркутске

Участники традиционно развернули огромный триколор. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Сегодня исполняется 30 лет государственному флагу Российской Федерации, символу единства и многообразия нашей страны. Государственный флаг – это не только олицетворение истории, культуры и духа нашего народа, но и символ гордости за страну, за ее достижения и победы. Этот праздник имеет особое значение для всех граждан нашей страны. Он объединяет наше общество на основе важнейших ценностей: любви к Родине, гордости за великую державу, за нашу историю и подвиги отцов и дедов, за российскую культуру, духовную и нравственную чистоту. Цель, к которой мы все идем под возрожденным триколором – создание процветающей и могучей России. Все мы – жители Иркутской области – ощущаем себя частью большой страны, трудимся во имя ее процветания и славного будущего наших потомков, решаем важнейшие задачи социально-экономического развития одного из мощнейших регионов Сибири, – обратился к жителям Приангарья губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров, мэр Иркутска Руслан Болотов, студенты и школьники, представители молодежных организаций и федеральных структур.

Участник специальной военной операции, капитан, командир минометной батареи Павел Безденежных на митинге отметил, что сегодня в зоне СВО у каждого подразделения есть триколор – символ единения с Родиной.

– Флаг России придает уверенности. Мы знаем, что победим, и на фоне мирного неба будет развеваться наш триколор, – сказал Павел Безденежных.

На митинге минутой молчания почтили память погибших в боях. В рамках концерта прозвучало несколько вокальных композиций. Праздничную программу для гостей и жителей города подготовил Иркутский областной Дом народного творчества.

В завершение мероприятия губернатор Приангарья подчеркнул, что Иркутская область сегодня входит в десятку наиболее динамично развивающихся регионов страны. В Приангарье строятся социальные объекты, муниципалитеты получают поддержку, социальные обязательства выполняются.

– Наши земляки – участники специальной военной операции делают все возможное, чтобы российский триколор гордо развевался над просторами нашей великой страны. Наша сила – в сплоченности, желании идти одной дорогой и ставить общие цели. Вместе мы решим задачи любой сложности и вместе придём к нашей общей победе, – заявил Игорь Кобзев.