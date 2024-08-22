Жители Абхазии могут пополнить баланс мобильного и делать переводы в СберБанк Онлайн

Сбербанк и компания А-Мобаил подписали договор на прием платежей. В разделе «Мобильная связь» клиенты Сбера могут найти оператора А-Мобаил и пополнить баланс прямо в приложении. В числе ключевых направлений сотрудничества – развитие и упрощение финансовых операций между Россией и Абхазией.

Так же было подписано соглашение между Сбером и Универсал Банком по запуску сервисов и услуг, в том числе услуги по переводам, оплата мобильной связи, домашнего интернета, услуг ЖКХ и многого другого.

Партнерство упростит для жителей России и Абхазии не только платежи, но и переводы. Теперь пользователи приложения Сбербанк Онлайн могут с легкостью перевести деньги на Кошелек А-Мобаил и на карту APRA Универсал Банк в разделе «Переводы в другую страну». В процессе внедрения исходящие переводы с Кошелька и карты APRA Универсал Банк на карты Сбер, сервис будет запущен в ближайшее время.

«Работая в Абхазии, мы стремимся дать Южному Кавказу (Закавказью) доступ ко всему спектру услуг Сбера. Сотрудничество Сбера и А-Мобаил, при участии Универсал Банка, позволит сделать совершение платежей в адрес оператора сотовой связи А-Мобайл, проводить оплату услуг ЖКХ, переводы из Сбера и множество других финансовых операций еще более доступными и удобными для пользователей Сбербанк онлайн в России и Абхазии», – Дмитрий Малых, старший вице-президент Сбера, руководитель блока «Транзакционный банкинг».