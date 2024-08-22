Иркутская маслосырбаза запустила выпуск нового продукта благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда»

Региональное предприятие пищевой промышленности «Иркутская маслосырбаза» не только в полтора раза ускорило выпуск колбасного сыра, но и начало выпуск нового продукта благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». Компания присоединилась к нему полгода назад. Эксперты Регионального центра компетенций помогли провести анализ процессов на выбранном производственном участке. В конечном итоге высвобожденные ресурсы и помогли запустить производство сырной «копчёной косички». Директором предприятия была поставлена задача нарастить объёмы выпуска до 1 тонны в неделю; сейчас производится 120 килограмм.

Полгода назад эксперты Регионального центра компетенций определили основными задачами на «Иркутской маслосырбазе» уменьшение лишних движений и перемещений, снижение запасов незавершенного производства, организацию зонирования в цехе и обучение персонала инструментам бережливого производства.

– Совместными усилиями команды предприятия и РЦК удалось не только ускорить ряд процессов, но и увеличить выработку на одного сотрудника на треть, а также снизить незавершенное производство на 11 %. Таких впечатляющих показателей удалось добиться благодаря огромной вовлеченности в нацпроект как руководства компании, так и непосредственно сотрудников, – подчеркнула заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Хахина.

Члены рабочей группы предприятия прошли сертификацию и официально стали внутренними инструкторами по бережливому производству для всего коллектива.

– При реализации нацпроекта на любом предприятии есть вполне конкретная цель, а именно – рост производительности не менее чем на 5 %. По нашим прогнозам, благодаря освоенным и внедренным инструментам бережливого производства в 2025 году производительность на «Иркутской маслосырбазе» должна вырасти на 29 %, – рассказал руководитель РЦК Андрей Савченко.

Напомним, ранее Министерство экономического развития РФ предложило продлить действие нацпроекта «Производительность труда» до 2030 года. В Иркутской области его участниками являются более семи десятков предприятий различных отраслей.

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