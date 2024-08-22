Недельные расходы россиян выросли на 161 рубль

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошедшей 33 неделе года (с 12 по 18 августа) среднестатистическая российская семья потратила на покупку продуктов и товаров повседневного спроса 8109 рублей.

Таким образом, общий объем семейных трат за неделю вырос на 161 руб. или на 2%. Значение Индекса ИПА составило 277,4%. Относительно аналогичной недели прошлого года объем недельных расходов вырос на 1536 руб. или на 23,4%.

Это самый высокий показатель недельных трат россиян с начала 2024 года.

«Остается две недели до начала учебного года, и многие семьи активно закупаются канцелярскими товарами, одеждой и другими необходимыми вещами. Кроме этого, аавгуст – время арбузов и дынь, цены на которые в этом году выросли из-за погодных условий. Также магазины могут проводить акции и специальные предложения, что может привлечь больше покупателей и увеличить недельные расходы», – резюмируют эксперты.