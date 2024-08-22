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177,7 тыс. рубля – средний размер потребкредита в июле

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 177,7 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7% (в июне 2024 года – 179,0 тыс. руб.).

В свою очередь по сравнению с началом года средний чек выданных потребкредитов в июле 2024 года, напротив, вырос на 21,7% (в январе 2024 года – 146,0 тыс. ед.).

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ в июле 2024 года отмечен в:

  • Москве (312,6 тыс. руб.),
  • Санкт-Петербурге (252,9 тыс. руб.),
  • Московской обл. (234,2 тыс. руб.),
  • Ханты-Мансийском АО (219,4 тыс. руб.),
  • Республике Татарстан (217,6 тыс. руб.).

Что касается региональной динамики данного показателя, то самое серьезное сокращение среднего чека потребкредита в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали:

  • Кемеровская обл. (-14,5%),
  • Краснодарский край (-5,0%),
  • Саратовская обл. (-2,9%),
  • Республика Башкортостан (-2,8%),
  • Красноярский край (-2,3%).

В то же время в ряде регионов из топ-30 в июле был отмечен рост данного показателя, в том числе в:

  • Республике Татарстан (+10,8%),
  • Нижегородской обл. (+4,7%),
  • Забайкальском крае (+3,8%),
  • Волгоградской обл. (+3,0%),
  • Алтайском крае (+2,5%).

В Москве средний чек потребкредита за месяц сократился на 1,4%, а в Санкт-Петербурге, напротив, вырос на 1,3%.

«В последние месяцы средний размер потребительского кредита стабилизировался на уровне 170 – 180 тысяч рублей, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом стабильность данного показателя в июне-июле наблюдалась на фоне снижения количества и объемов выданных потребкредитов. Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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