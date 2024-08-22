177,7 тыс. рубля – средний размер потребкредита в июле

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 177,7 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7% (в июне 2024 года – 179,0 тыс. руб.).
В свою очередь по сравнению с началом года средний чек выданных потребкредитов в июле 2024 года, напротив, вырос на 21,7% (в январе 2024 года – 146,0 тыс. ед.).
Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ в июле 2024 года отмечен в:
- Москве (312,6 тыс. руб.),
- Санкт-Петербурге (252,9 тыс. руб.),
- Московской обл. (234,2 тыс. руб.),
- Ханты-Мансийском АО (219,4 тыс. руб.),
- Республике Татарстан (217,6 тыс. руб.).
Что касается региональной динамики данного показателя, то самое серьезное сокращение среднего чека потребкредита в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали:
- Кемеровская обл. (-14,5%),
- Краснодарский край (-5,0%),
- Саратовская обл. (-2,9%),
- Республика Башкортостан (-2,8%),
- Красноярский край (-2,3%).
В то же время в ряде регионов из топ-30 в июле был отмечен рост данного показателя, в том числе в:
- Республике Татарстан (+10,8%),
- Нижегородской обл. (+4,7%),
- Забайкальском крае (+3,8%),
- Волгоградской обл. (+3,0%),
- Алтайском крае (+2,5%).
В Москве средний чек потребкредита за месяц сократился на 1,4%, а в Санкт-Петербурге, напротив, вырос на 1,3%.
«В последние месяцы средний размер потребительского кредита стабилизировался на уровне 170 – 180 тысяч рублей, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом стабильность данного показателя в июне-июле наблюдалась на фоне снижения количества и объемов выданных потребкредитов. Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».