Новостройки Петербурга начали дешеветь

В августе стоимость квадратного метра нового жилья в миллионнике сократилась на 1,9% к уровню июля – на 4,7 тыс. рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Яндекс.Недвижимости».

Аналитики говорят о смене тренда на рынке. В Ленинградской области цены росли с начала 2024 года (154 тыс. руб./кв. м в январе) до июльского пика (164 тыс. руб./кв. м), в августе «квадрат» подешевел до уровня в 162 тыс. руб.

В Петербурге динамика цен отличается: цены на новостройки немного снижались с февраля по май, с июня пошли в рост, достигнув пика в июле до 248,7 тыс. руб.

Эксперты объясняют рост повышенным спросом и вымыванием наиболее бюджетных лотов перед завершением программы льготной ипотеки с господдержкой. При этом падение в августе на 1,9% до 244 тыс. руб. самое значительное с начала года.

Напомним, что продажи новостроек в Иркутской области упали в июле на 40%. По данным Росреестра, в июле в регионе было зарегистрировано 355 договоров долевого участия. Это на 60% меньше, чем в июне (898 шт.), и на 37% меньше, чем в июле 2023-го (583 шт.).