Мошенники стали обманывать жителей Приангарья от лица сотрудников минздрава

Пенсионерка из Братска стала жертвой мошенников. Они представились сотрудниками минздрава и правоохранительных органов, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

76-летняя жительница района Энергетик, которая раньше работала медиком, рассказала, что две недели назад ей в мессенджере позвонила неизвестная, которая представилась «заместителем министра здравоохранения». Собеседница сообщила, что в ведомстве проводится проверка по факту утечки информации.

С потерпевшей связался лжесотрудник правоохранительных органов, который пояснил, что братчанка «проходит» по уголовному делу в качестве свидетеля, так как по ее доверенности была подана заявка на получение кредита на имя некого иноагента.

Аферисты убедили потерпевшую оформить заем на сумму 200 тысяч рублей и сдать в банк золотые монеты, за которые получила 540 тысяч рублей. Все средства женщина перечислила на счета собеседников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», ведется расследование.