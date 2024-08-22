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Кафе на пляже Якоби в Иркутске признали незаконным

Демонтировать летнее кафе на пляже Якоби планируют в столице Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского УФАС.

«В УФАС обратился один из предпринимателей Иркутска с заявлением о том, что летнее кафе размещено без правовых оснований. Сотрудники провели антимонопольное расследование и установили ряд нарушений», – говорится в сообщении.

Например, установлено, что заключение договора на размещение объекта осуществлялось без торгов. Соответственно, компанию поставили в преимущественное положение по сравнению с другими участниками рынка.

Властям города дано поручение устранить нарушения до 1 октября. Объект необходимо демонтировать.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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