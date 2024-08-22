Первый в регионе мультибрендовый магазин «Стокманн» открылся в Иркутске

В Иркутске сегодня открылся первый в регионе финский магазин по продаже одежды и товаров для дома «Стокманн». Его разместили в «Модном квартале». Об этом сообщается на странице торгового центра в соцсети «ВКонтакте».

В бутике продают мужскую и женскую одежду, обувь, аксессуары от сотен брендов из разных уголков мира и в различной ценовой категории. Также тут можно купить парфюмерию и косметику.

В универмаге представлены международные марки, а также популярные российские производители, например, Furla, Pinko, BOSS, Adidas, Karl Lagerfeld, Dkny, Calvin Klein, Guess, Lacoste, Trussardi, Tommy Hilfiger, Vero Moda, Jimmy Choo и множество других.