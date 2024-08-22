Скалы в популярных туристических местах на Байкале очистят от рисунков вандалов

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и АНО «Сила Байкала» заключили соглашение о совместной некоммерческой деятельности. Добровольцы будут очищать скалы от рисунков вандалов, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Волонтеры применят оптимальный способ очистки скал: в их распоряжении есть лазерная переносная установка мощностью 100 ватт, которую можно использовать в труднодоступных местах и без вреда для природных поверхностей», – говорится в сообщении.

В первой декаде августа такие работы провели вблизи Листвянки. В ближайшее время аналогичные мероприятия состоятся на КБЖД: здесь обследовано 3 из 80 километров, найдено 224 надписи.

Вскоре представители АНО «Сила Байкала» также проведут экспедицию на Ольхоне, обследуют скалу Шаманку и мыс Хобой.