Уроженец Иркутска Сергей Микаев впервые полетит в космос в 2025 году

Межведомственная комиссия назначила космонавтов и астронавтов в основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2025-2026 годах. Подробности сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В числе специалистов, которые отправятся в космос, уроженец Иркутска Сергей Микаев. Он полетит в составе основного экипажа 74-й длительной экспедиции на «Союзе МС-28» во втором полугодии 2025 года. Вместе с ним отправятся на МКС Сергей Кудь-Сверчков и Олег Платонов.

В основной экипаж МКС-73, запуск которого на «Союзе МС-27» намечен на март 2025 года, вошли Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.

На «Союзе МС-29» в 2026 году на МКС в составе основного экипажа МКС-75 отправятся Петр Дубров, Сергей Корсаков и Анна Кикина.