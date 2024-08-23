Более 70 семей получили ключи от новых квартир в Братске

В Братске 73 семьи получили новое жилье взамен аварийного. Люди заедут в одну из трех блок-секций на улице Котельной в жилом районе Падун, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Финансирование строительства составило более 305 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Общая площадь жилых помещений в трех пятиэтажных блок-секциях составляет более 6,1 тысячи «квадратов». Всего в новые квартиры заселятся 373 человека.

Две оставшиеся блок-секции будут введены в эксплуатацию в августе-сентябре текущего года. После этого региональная адресная программа по переселению в Братске будет реализована в полном объеме.

Квартиры сданы в чистовой отделке. Благоустроена и придомовая территория: заасфальтированы проезды, оборудованы парковка и детская площадка, установлены малые архитектурные формы.

Всего на сегодняшний день на территории Иркутской области также реализуется строительство домов для переселенцев из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, в Зиме, Черемхово, Байкальске и Нижнеудинске. Общая площадь объектов составляет более 40 тыс. квадратных метров.