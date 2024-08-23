Спрос на шахтеров в Иркутской области удвоился

Аналитики hh.ru выяснили, где чаще требуются специалисты этой сложной и важной профессии, какие у работодателей требования к соискателям и сколько они готовы им платить.

По состоянию на конец августа в России было открыто 1 027 вакансий для специалистов шахтёрской сферы, из них большинство – в Кемеровской области (28% от общего числа), Иркутской области и Красноярском крае (по 6%), Новосибирской области и Забайкальском крае (по 5%), Ростовской области и Хабаровском крае (по 4%), Свердловской и Челябинской областях (по 3%), а также в Республике Коми (2%).

Спрос на шахтеров в Приангарье продолжает расти: по сравнению с прошлым годом (январь-август 2024/2023) количество предложений о работе для них увеличилось в регионе на 84%, хотя суммарно таких вакансий не так много (371 за восемь месяцев 2024 года).

Чаще прочих работодатели ищут геодезистов (21%), разнорабочих (9%), машинистов (5%) и геологов (3%). Абсолютное большинство предложений о работе для специалистов шахтерских профессий открыли в этом году компании из добывающей отрасли (35% от всех предложений для них), 9% – из отрасли металлургии и металлообработки, 6% – из строительства, а также по 3% в химическом производстве и нефтегазовой отрасли.

Подавляющее большинство работодателей готовы принять на работу соискателей с небольшим опытом работы – от 1 года до 3 лет (55% вакансий). 16% предложений подразумевают рабочий опыт от 3 до 6 лет и всего лишь 1% вакансий – свыше 6 лет. Между тем, больше 27% предложений допускают отсутствие опыта работы по специальности.

Почти половина вакансий (45%) предлагают вахтовый метод работы, 37% – полный рабочий день, а 18% – сменный график.

Медианная предлагаемая заработная плата для шахтеров составила в 2024 году в России 121 000 рублей, в Иркутской области на порядок больше – 149 300 рублей. Кроме того, это значительно выше средней предлагаемой зарплаты в регионе, которая на текущий момент находится на уровне 69 418 рублей.