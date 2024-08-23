Игорь Кобзев поручил усилить работу с обращениями жителей по вопросам прохождения отопительного сезона

Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов и министр жилищной политики и энергетики региона Анатолий Никитин доложили губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву о ходе подготовки к отопительному сезону на северных территориях Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Ранее по поручению главы региона члены правительства и представители регионального министерства жилищной политики и энергетики посетили Бодайбо, Мамско-Чуйский, Братский и Катангский районы.

Как сообщил Роман Колесов, во всех территориях совместно с представителями районных администраций и прокуратуры были осмотрены объекты теплоснабжения и электросетевого хозяйства, места хранения запасов топлива. Были проведены совещания, на которых обсуждались проблемы подготовки к предстоящему отопительному сезону и пути их решения.

– Основная проблематика – вопросы финансового состояния муниципальных унитарных предприятий и коммерческих теплоснабжающих организаций, обеспечивающих отопительный сезон. В Мамско-Чуйском районе увидели также сложности в сфере управления процессом со стороны местной администрации. Совместно с министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области держим подготовку в северных территориях на особом контроле. Находимся в постоянном контакте в областной прокуратурой и районными прокуратурами. Пристальное внимание уделяем вопросам поставки топлива, – доложил Роман Колесов.

Игорь Кобзев поблагодарил Романа Колесова и Анатолия Никитина за проделанную работу.

Глава региона поручил оперативно отрабатывать вопросы, связанные с проверками муниципальных образований Ростехнадзором, в рамках полномочий содействовать устранению выявленных нарушений, а также в преддверии отопительного сезона и в течение его прохождения усилить работу с обращениями жителей.

– Прошу держать на контроле. С началом отопительного сезона обращений от жителей будет больше. Сформируйте центр получения этой информации, переходите на круглосуточный режим приёма обращений и в штабном режиме отрабатывайте. При необходимости с привлечением коллег из контрольно-надзорных органов, – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, на прошлой неделе в ходе рабочих поездок Роман Колесов провёл выездные заседания оперативного штаба, посвященные подготовке к отопительному сезону, в Нижнеудинске и Братском районе. В Бодайбо и Мамско-Чуйском районе под председательством первого замгубернатора состоялись выездные заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области.