Поселок «Патроны Парк» признан лучшим в России. Вручены премии Поселок года

Коттеджный посёлок «Патроны Парк» признан лучшим в номинации Поселок класса Комфорт престижной федеральной премии «Посёлок года». В финальном этапе конкурса он опередил два посёлка из Московской области - Open Village и «Жилой комплекс "Мечта"».

Дмитрий и Лора Кузнецовы. MetaEstate.

Коттеджный посёлок «Патроны Парк» находится на 19 км престижного Байкальского тракта. В нём построено около 200 домов, реализацией проекта занимается девелоперская компания MetaEstate.

В компании проповедуют принцип органичного соединения с природой: «Мы строим дома между деревьев, а не вместо них».

Руководитель компании MetaEstate Дмитрий Кузнецов является сторонником цивилизованного развития рынка жилья. Он продвигает идею строительства концептуальных посёлков, в которых уделяется пристальное внимание огромному количеству деталей – энергоэффективности, современной архитектуре, продуманной планировке дома и планировочной структуре посёлка, акустическому комфорту, современному дизайну интерьера, интеллектуальному управлению.

Премия «Посёлок года» – федеральная премия в области загородной недвижимости. Для победителей это знак качества и признание профессионального сообщества. Выбирают лучшие проекты более 30 профессионалов из сферы девелопмента, консалтинга, архитектуры и загородного проектирования. В 2024 году жюри вошли представители компаний «IKON Development», Villagio Estate, ГК Максимум Life Development, Федерация ИЖС, M9LAND, ФСК Family, BN group, ARCH.625 и др.

Премия проводится с 2003 года.