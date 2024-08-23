Новости

Поселок «Патроны Парк» признан лучшим в России. Вручены премии Поселок года

Коттеджный посёлок «Патроны Парк» признан лучшим в номинации Поселок класса Комфорт престижной федеральной премии «Посёлок года». В финальном этапе конкурса он опередил два посёлка из Московской области - Open Village и «Жилой комплекс "Мечта"». 

<p>Дмитрий и Лора Кузнецовы. MetaEstate. </p>

Дмитрий и Лора Кузнецовы. MetaEstate. 

Коттеджный посёлок «Патроны Парк» находится на 19 км престижного Байкальского тракта. В нём построено около 200 домов, реализацией проекта занимается девелоперская компания MetaEstate.

В компании проповедуют принцип органичного соединения с природой: «Мы строим дома между деревьев, а не вместо них».

Читайте также:

Коттеджный посёлок из Иркутска вошёл в число финалистов федеральной премии
7 августа 2024
«Современная архитектура – в тренде». 6 фактов о загородном поселке «Кандинский»
5 августа 2024

Руководитель компании MetaEstate Дмитрий Кузнецов является сторонником цивилизованного развития  рынка жилья. Он продвигает идею строительства концептуальных посёлков, в которых уделяется пристальное внимание огромному количеству деталей – энергоэффективности, современной архитектуре, продуманной планировке дома и планировочной структуре посёлка, акустическому комфорту, современному дизайну интерьера, интеллектуальному управлению.

Премия «Посёлок года»  – федеральная премия в области загородной недвижимости. Для победителей это знак качества и признание профессионального сообщества. Выбирают лучшие проекты более 30 профессионалов из сферы девелопмента, консалтинга, архитектуры и загородного проектирования. В 2024 году жюри вошли представители компаний «IKON Development», Villagio Estate, ГК Максимум Life Development, Федерация ИЖС, M9LAND, ФСК Family, BN group, ARCH.625 и др.
Премия проводится с 2003 года.


<p>Дмитрий и Лора Кузнецовы. MetaEstate. </p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "«Патроны Парк» – коттеджный поселок на 19 км Байкальского тракта":
Все материалы сюжета (57)


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Уникально. Экстремально. Стратегически важно. 6 флагманских проектов компании «СтройПроектСервис»
«Наша ценность – это наши сотрудники» – Сергей Меркурьев, «СтройПроектСервис»
«Мы построили современное производство и собрали уникальный коллектив», – Евгений Столяр, «СтройПроектСервис», об индустриальном парке «Жилкино»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес