Разница между пенсиями работающих и не работающих россиян сократилась на 17%

Разрыв между пенсиями работающих и незанятых с начала года снизился на 17%, до 4,8 тыс. рублей. В июле 2024-го выплаты первых были на уровне 18,6 тыс., а вторых – 23,4 тыс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Соцфонда (СФР).

Речь о фактически начисленных средствах: все поступления суммируются и делятся на количество получателей. По факту же деньги, которые поступают конкретному гражданину, могут отличаться от этой цифры: они зависят от стажа, накопленных пенсионных баллов и региона.

Таким образом, разница между выплатами составила 4,8 тыс. С начала 2024-го этот показатель снизился почти на 17% – в январе он достигал 5,6 тыс. рублей.

При этом за шесть месяцев средняя начисленная пенсия работающих увеличилась на 4% (с 17,9 тыс.), а незанятых – практически не изменилась. Тогда как с прошлого июля, то есть за год, выплаты трудящимся выросли на 11%, а остальных – на 7,3%.

Ранее стало известно, что основным источником дохода иркутян при достижении зрелого возраста станут государственная пенсия или зарплата – на это указали 25% и 23% горожан. 19% граждан рассчитывают на личные сбережения. На средства, вложенные в НПФ, – только 5%, а на детей – всего лишь 1 из 100 опрошенных.