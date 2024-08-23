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Более 300 млрд рублей хранят на вкладах жители Иркутской области

За год объем средств на депозитах вырос на 30%. Данные приводит отделение Иркутск Банка России.

На 1 июля 2024 года общая сумма на банковских депозитах в регионе уже достигла 313 млрд рублей. Это почти на треть больше, чем год назад.

Устойчивый рост вкладов начался с августа прошлого года.

В регионе среднемесячный приток денег от физических лиц составил 2,5%. Сейчас многие банки предлагают ставки по вкладам более 18% годовых. За год процентные ставки выросли более, чем в два раза.

«Жители региона понимают, что хранить сбережения просто в наличных – означает терять на инфляции», – прокомментировала заместитель управляющего отделением Иркутск Банка России Екатерина Моисеева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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