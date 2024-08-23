Бар из Иркутска признан лучшим в России

22 августа на Нижегородской Ярмарке состоялось вручение наград второй Всероссийской барной премии Where2drink Russian Bar Awards.
Топ-10 лучших баров России, по версии Where2drink:
- humble. Social club + bar, Иркутск;
- More, Казань;
- «Медные трубы», Нижний Новгород;
- Butler The Japanese Bar, Москва;
- Nobody Knows I Suppose, Новосибирск;
- The Bix, Москва;
- «Полторы Комнаты», Санкт-Петербург;
- Imbibe, Санкт-Петербург;
- «Архитектор», Санкт-Петербург;
- Illegal Bar, Красноярск.
Ранее 10 иркутских ресторанов вошли в лонг-лист лучших ресторанов России 2024 года. Всего в список было включено 639 гастрономических заведений из 74 городов, поселков и других населенных пунктов страны.