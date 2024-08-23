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Бар из Иркутска признан лучшим в России

22 августа на Нижегородской Ярмарке состоялось вручение наград второй Всероссийской барной премии Where2drink Russian Bar Awards.

Топ-10 лучших баров России, по версии Where2drink:

  • humble. Social club + bar, Иркутск;
  • More, Казань;
  • «Медные трубы», Нижний Новгород;
  • Butler The Japanese Bar, Москва;
  • Nobody Knows I Suppose, Новосибирск;
  • The Bix, Москва;
  • «Полторы Комнаты», Санкт-Петербург;
  • Imbibe, Санкт-Петербург;
  • «Архитектор», Санкт-Петербург;
  • Illegal Bar, Красноярск.

Ранее 10 иркутских ресторанов вошли в лонг-лист лучших ресторанов России 2024 года. Всего в список было включено 639 гастрономических заведений из 74 городов, поселков и других населенных пунктов страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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