Бар из Иркутска признан лучшим в России

22 августа на Нижегородской Ярмарке состоялось вручение наград второй Всероссийской барной премии Where2drink Russian Bar Awards.

Топ-10 лучших баров России, по версии Where2drink:

humble. Social club + bar, Иркутск;

More, Казань;

«Медные трубы», Нижний Новгород;

Butler The Japanese Bar, Москва;

Nobody Knows I Suppose, Новосибирск;

The Bix, Москва;

«Полторы Комнаты», Санкт-Петербург;

Imbibe, Санкт-Петербург;

«Архитектор», Санкт-Петербург;

Illegal Bar, Красноярск.

Ранее 10 иркутских ресторанов вошли в лонг-лист лучших ресторанов России 2024 года. Всего в список было включено 639 гастрономических заведений из 74 городов, поселков и других населенных пунктов страны.