Куда планируют отправиться иркутяне в отпуск осенью?

В этом году планы на осенний отдых строят 43% иркутян. Чаще всего собираются отдыхать дома, на даче или в поездках по России. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из Иркутска.
17% проведут отпуск дома, 12% планируют поездку по России, 9% выбирают для отдыха дачу, а 5% отправятся за границу. Среди популярных направлений внутреннего туризма – курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. Топ-3 зарубежных направлений – Турция, Египет и Таиланд.
Женщины чаще выбирают отдых дома (19%) и поездки по городам России (13%). Мужчины чуть чаще делились планами отправиться за рубеж (6%). В другие сезоны за границу чаще отправляются отдыхать женщины, осенью – мужчины, очевидно, это связано с началом учебного года у детей.
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Чаще всего же планами поехать за границу делились опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей (8%). Впрочем, тех, кому в отпуске и дома хорошо, среди них также больше всего (23%).
49% иркутян не планируют брать осенний отпуск.
Время проведения: 11-21 августа 2024 года
Регионы России, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью:
- Краснодарский край
- Кавказ
- Золотое кольцо России
- Карелия
- Байкал
- Москва
- Санкт-Петербург
- Калининград
- Крым
Страны, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью:
- Турция
- Египет
- Таиланд