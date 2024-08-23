Иркутская область занимает восьмую строчку в стране по спросу на книги о финансовой грамотности

Литрес оценил интерес пользователей из разных регионов России к книгам о финансовой грамотности за последние 12 месяцев (30 июля 2023 ― 30 июля 2024). Эта категория оказалась наиболее популярной среди жителей Пермского края, там ею интересуются преимущественно мужчины в возрасте от 25 до 34 лет. Среди женщин такая литература привлекает больше всего представительниц Челябинской области.

Литрес изучил внутренние данные аналитических платформ и выявил регионы, пользователи из которых больше всего интересуются литературой о финансовой грамотности. В рейтинг попали те регионы, в которых просмотры/визиты сайта и приложения с подобными книгами составляют наибольший процент от общего количества просмотров и визитов. Интерес изучался отдельно в рамках каждого региона.

Первое место в рейтинге досталось Пермскому краю. В этом регионе чаще всего интересуются книгами о финансовой грамотности мужчины в возрасте от 25 до 34 лет.

На второй позиции ― Челябинская область, в ней прослеживается запрос на эту литературу среди женской аудитории от 45 до 54 лет.

Замыкает топ-3 Москва и Московская область. Здесь тема финансовой грамотности больше всего привлекает молодых мужчин от 18 до 24 лет.

Новосибирская область занимает четвертую строчку рейтинга. Чаще остальных просматривают страницы сайта или приложения сервиса с книгами о финансовой грамотности женщины в возрастной категории от 35 до 44 лет.

На пятом месте ― Свердловская область с превалирующей женской аудиторией в возрасте от 45 до 54 лет.

Строчкой ниже расположилась Республика Башкортостан. Здесь наиболее заинтересованы в подобных книгах мужчины, чей возраст варьируется от 18 до 24 лет.

Седьмая позиция у Республики Татарстан с читающей женской аудиторией 35-44 лет.

Следом идет Иркутская область: в этом регионе, как в Москве и Республике Башкортостан, литература о финансах привлекает мужчин 18-24 лет.

Северная столица России на девятом месте. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области книги о личных финансах интересуют мужскую часть аудитории от 25 до 34 лет.

Замыкает топ-10 Ростовская область. Там сохраняется тенденция повышенной заинтересованности как среди женского, так и мужского населения в той же возрастной группе, что и в Северной столице.