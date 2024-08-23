Сообщение о минировании поступило из аэропорта Иркутска

Нетрезвый дебошир сообщил об устройстве в ручной клади во время посадки. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной полиции Иркутской области.

Во время приземления вахтовик из Курска бросил на пол салона сумку и заявил, что в ней находятся запрещенные предметы.

Правоохранители проверили информацию, обследовали аэропорт и сумку, данные не подтвердились.

Позже он объяснил поступок нетрезвым состоянием и конфликтом с представителем авиакомпании. Вину дебошир осознал и раскаялся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.